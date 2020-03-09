Полиция задержала жителя Тамбовской области по подозрению в убийстве ребенка

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Правоохранительные органы Тамбовской области задержали подозреваемого в исчезновении 13-летней девочки. По предварительным данным, мужчина сбил ребенка и выбросил тело, как сообщает "Интерфакс".

Следствие считает, что 35-летний житель города Котовска совершил наезд на 13-летнюю девочку в селе Бокино Тамбовского района. Ребенок в тот момент возвращался домой с дискотеки.

Водитель автомобиля, посчитав девочку мертвой, погрузил ее в автомобиль, вывез к ближайшему водоему и сбросил в воду. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

Девочку разыскивают волонтеры из числа добровольцев отряда "Лиза Алерт" и местных жителей. К операции планируют подключить водолазов.

Два дня назад в Мытищах обнаружили тело младенца. По факту произошедшего была инициирована следственная проверка. В дальнейшем планируется судебно-медицинская экспертиза.

