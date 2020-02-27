В Кандалакше возбудили уголовное дело после покушения на ребенка

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело по факту халатности возбудили в Кандалакше Мурманской области после того, как 15-летний подросток напал на 11-летнего ребенка. Правоохранительные органы допускают нарушения в работе органов профилактики правонарушений, как сообщает RT.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности (часть 1 статьи 293 УК России)", – сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

Инцидент произошел в пятницу, 21 февраля. Подросток напал на ребенка, пытался его задушить и закопал в снег. Пострадавшему мальчику успели помочь прохожие.

Мальчик выжил и находится в больнице с мамой. Несовершеннолетнего, напавшего на ее ребенка, уже арестовали, под стражей он будет находиться в течение двух месяцев.

