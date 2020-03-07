Тело младенца обнаружили в водостоке канализации в Мытищах

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В подмосковных Мытищах обнаружили в водостоке канализации тело младенца. По данному факту была инициирована проверка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление СК.

"5 марта 2020 года во время очистки канала канализационно-насосной станции в городе Мытищи рабочими обнаружено тело плода", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что территория вокруг водостока была осмотрена следователями. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время СК установит обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели младенца в Подмосковье. Тело ребенка нашли в квартире одного из поселков. По предварительным данным, причиной смерти стал синдром внезапной смерти новорожденного.