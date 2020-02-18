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Москва 24

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Общество

18 февраля, 14:56

Житель Самарской области подозревается в убийстве 4-месячной дочери утюгом

происшествия криминал общество дети

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Самарской области 4-месячную девочку нашли в пакете на одной из улиц города Октябрьска. По данному факту было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего, информирует РИА Новости.

Предполагается, что малышку убил утюгом ее собственный отец. Судмедэкспертиза установила, что ребенок скончался из-за травмы головы.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчину. Сам он рассказал, что, находясь в нетрезвом состоянии, стал укачивать ребенка, однако в какой-то момент дочь выпала у него из рук. Он поднял ее, но девочка не переставала плакать.

"Тогда подозреваемый ударил девочку по голове утюгом. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате и готовила для дочери еду. Скорую медицинскую помощь для ребенка никто не вызвал", – говорится в сообщении.

На утро мать малышки обнаружила дочь мертвой. Отец же девочки положил ее тело в пакет и отнес на улицу.

Выяснилось, что мать погибшего ребенка имеет троих детей, она лишена родительских прав. Мужчина же злоупотребляет спиртным. В ходе расследования будет дана оценка действиям матери, а также должностных лиц служб, которые должны были осуществлять контроль за семьей.

Ранее мужчину заподозрили в убийстве 13-летнего сына в Подмосковье. По предварительной версии, мать мальчика вернулась домой и застала мужа сидящим на полу с ножом в руках. Он рассказал, что убил сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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