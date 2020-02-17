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Происшествия

12:50

СК возбудил дело по факту убийства многодетной матери в Селятине

происшествия криминал

Фото: телеграм-канал "МК: срочные новости"

Уголовное дело возбуждено по факту убийства в общежитии в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

"По результатам проверки по факту обнаружения тел бывших супругов с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью – на глазах у ребенка", – заявила Врадий.

Она добавила, что следователи уже осмотрели место происшествия, сейчас допрашиваются соседи и родственники семьи. С мальчиком работают психологи, ему оказывается вся необходимая помощь. СК устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее стало известно, что мужчина в жилом доме в Селятине застрелил свою супругу и покончил с собой в присутствии сына 2009 года рождения.

Как заявила Ольга Врадий, предварительно известно, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве бракоразводного процесса. Она отметила, что остальные дети во время происшествия находились у родственников. Детей под опеку возьмет их бабушка.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказывала, что семья считалась благополучной. По ее словам, семья многодетная, на учете не состояла, четверо детей – несовершеннолетние.

Мужчина и женщина были разведены в 2016 году, но жили вместе из-за невозможности разъехаться. Накануне трагедии женщина сняла квартиру и начала перевозить вещи, отметила Мишонова.

Многодетный отец убил бывшую супругу и покончил с собой

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