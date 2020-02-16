Житель Подмосковья застрелил жену и покончил с собой

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Житель Подмосковья застрелил свою жену и покончил с собой, передает ТАСС.

Это произошло на глазах его ребенка в жилом доме в Селятино. По данным источника агентства в правоохранительных органах, семья была многодетной. Причины происшествия выясняются.

Как рассказала представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, предварительно известно, что между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса.

"В результате мужчина в присутствии сына 2009 года рождения выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову супруге", – уточнила она.

По словам Врадий, остальные дети супругов во время происшествия находились у родственников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня мужчина напал с ножом на прихожан храма святителя Николая в Покровском. Полиция возбудила уголовное дело.

Выяснилось, что злоумышленник – приезжий из Липецкой области. Он успел ранить ножом двух помощников настоятеля – одного в руку, другого в спину.