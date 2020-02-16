Мужчина ранил двух человек ножом в храме в центре Москвы

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Неизвестный мужчина напал с ножом на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы. Два человека получили ранения, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения", – заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сообщается, что пострадавших направили в медицинские учреждения Москвы для оказания помощи.

Накануне мужчина в Калининграде открыл огонь по прохожим на улице. Из нарезного оружия он ранил трех человек, двое из которых скончались на месте. Выживший подросток находится в больнице. Сам стрелок пытался покончить с собой, но только получил ранение, однако впоследствии скончался в больнице.

