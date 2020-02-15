Застреливший двух человек в Калининграде мужчина умер в больнице

Мужчина, открывший стрельбу в центре Калининграда, скончался в больнице, сообщили ТАСС в региональном Следственном Управлении СК.

В результате стрельбы погибли два человека – Вадим Янголенко и беременная Дарья Ефимова. 13-летний сын погибшей ранен, ему оказывают экстренную помощь в больнице.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал передел точек на местном рынке. Все участники трагедии давно враждовали между собой, писали друг на друга жалобы и даже подавали в суд.

По словам местного жителя, оружие у стрелявшего отобрал случайный прохожий 17-летний парень. Злоумышленник пытался покончить с собой.

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Ранее неизвестные устроили стрельбу по машинам в автосалоне на Рязанском проспекте, доме 7д. Там располагается "Инком-авто".

Повреждения получили пять автомобилей. Из людей никто не пострадал.