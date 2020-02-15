Омбудсмен рассказала о состоянии подростка после стрельбы в Калининграде

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Подросток не получил ранения при стрельбе в центре Калининграда, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.

По ее словам, у ребенка психологическая травма. Погибшие в результате ЧП были его родителями. Сейчас он передан родственникам, с ним работает психолог.

В Минздраве региона пояснили, что ребенка после стрельбы доставили в больницу, где его осмотрели и оказали психологическую помощь. Сейчас его выпустили на амбулаторное лечение.

Мужчина в Калиниграде застрелил семейную пару и ранил их ребенка



Вечером в субботу, 15 февраля, на улице Профессора Баранова неизвестный из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте.

Подозреваемый пытался покончить с собой, был госпитализирован с ранением грудной клетки и умер в больнице. По предварительной версии, мотивом нападения стала личная неприязнь.

По неофициальной информации, причиной стрельбы стал передел точек на местном рынке. Участники трагедии давно враждовали между собой, писали друг на друга жалобы и даже подавали в суд.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.