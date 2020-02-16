Полиция возбудила уголовное дело против напавшего на служителей храма с ножом

Фото: скриншот видео Мобильный репортер

Полиция возбудила уголовное дело против мужчины, напавшего с ножом на прихожан храма святителя Николая в Покровском. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой пресс-службу МВД.

"По факту нападения на граждан в храме на улице Бакунинская в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство" и статьей 116 УК РФ "Побои", – заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 16 февраля. Мужчина вошел в храм и напал на служителей. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник – приезжий из Липецкой области. Он успел ранить ножом двух помощников настоятеля – одного в руку, другого в спину.

В ходе следственных действий на месте происшествия были изъяты нож и перчатки. При этом у самого задержанного при себе нашли сверток с веществом растительного происхождения. По предварительной информации, это марихуана.

Накануне сообщалось о нападении жителя Калининграда на семью из трех человек. Он выстрелил в прохожих из охотничьего ружья. Мужчина и женщина скончались на месте, а их ребенок попал в больницу. Сам нападавший предпринял попытку самоубийства и впоследствии скончался в реанимации.

