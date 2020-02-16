Пострадавшие при нападении на храм в Москве были помощниками настоятеля

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Оба мужчины, получившие ножевые ранения при нападении в храме в центре Москвы, были помощниками настоятеля, пономорями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на настоятеля храма Святителя Николая.

"При подготовке службы в алтарь вбежал молодой человек и нанес ножевые ранения моим помощникам. Я хочу поблагодарить всех прихожан, сотрудников охраны, которые помогли нам обезвредить напавшего. Благодарю сотрудников полиции, которые приехали своевременно и быстро, задержали его", – заявил протоиерей Кирилл Сладков.

По словам священнослужителя, его помощники сейчас находятся в больнице. Одного из них ранили в руку, другого в спину.

Инцидент произошел утром, 16 февраля, в храме Святителя Николая на Бакунснкой улице. Сообщается, что, по предварительным данным, напавший – Ефим Ефимов, приезжий из Липецкой области – был в неадекватном состоянии. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

