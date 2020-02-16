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Происшествия

16 февраля, 22:24

Омбудсмен рассказала о семье покончившего с собой мужчины из Подмосковья

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Семья, в которой мужчина на глазах у сына убил свою жену и покончил с собой, считалась благополучной. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

По ее словам, сейчас дети находится с бабушкой. Семья многодетная, на учете не состояла, четверо детей – несовершеннолетние, уточнила Мишонова.

"Будем работать с родственниками, которые смогли бы взять детей под опеку", – цитирует ее Агентство "Москва".

Омбудсмен добавила, что обстоятельства инцидента выясняет следствие.

Ранее стало известно, что мужчина в жилом доме в Селятино застрелил свою супругу и покончил с собой.

Как заявила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, предварительно известно, что между мужем и женой произошел конфликт на почве бракоразводного процесса. Она сообщила, что все случилось в присутствии сына 2009 года рождения.

Врадий отметила, что остальные дети во время происшествия находились у родственников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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