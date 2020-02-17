Оставшихся без родителей детей из поселка Селятино возьмет под опеку бабушка

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Детей, отец которых застрелил их мать и покончил с собой, возьмет под опеку их бабушка, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Принято решение оформить предварительную опеку на нее. Детишкам оказывается психологическая помощь. 11-летний ребенок, ставший свидетелем трагедии, в удовлетворительном состоянии. Мы будем держать эту ситуацию на контроле", – приводит слова Мишоновой Агентство "Москва".

Также она рассказала, что мужчина и женщина были разведены в 2016 году, но жили вместе из-за невозможности разъехаться. Накануне трагедии женщина сняла квартиру и начала перевозить вещи.

Ранее стало известно, что мужчина в жилом доме в Селятине застрелил свою супругу и покончил с собой.

Как заявила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, предварительно известно, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве бракоразводного процесса. Она сообщила, что все случилось в присутствии сына 2009 года рождения.

Врадий отметила, что остальные дети во время происшествия находились у родственников.

Мишонова ранее рассказала, что семья считалась благополучной. По ее словам, семья многодетная, на учете не состояла, четверо детей – несовершеннолетние.

