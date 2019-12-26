В Кемерове ищут трехмесячную девочку, оставленную в снегу на обочине

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

36-летнюю жительницу Кемерова подозревают в том, что она оставила 3-месячную дочь на обочине дороги, в снегу. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Об инциденте стало известно во вторник, 24 декабря. В местное отделение полиции поступило сообщение о пропаже женщины с ребенком. Выяснилось, что кемеровчанка уехала из дома на машине. Ее остановили на трассе Кемерово – Томск в тот же день. При этом ребенка при женщине не было.

По словам женщины, ее дочь поперхнулась и умерла. Тогда кемеровчанка погрузила ее в машину, а потом оставила тело на обочине. Ребенка продолжают искать. Любого, кто обладает соответствующей информацией, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

"Осматривается маршрут передвижения женщины от дома до места ее задержания, допрашиваются очевидцы, устанавливаются водители с видеорегистраторами, которые в обозначенное время проезжали по данной дороге", – заявили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Мать ребенка пройдет обследование, чтобы определить ее психическое состояние. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, его передали для расследования в аппарат следственного управления.

В начале декабря житель Бурятии забыл ребенка в сугробе ночью при температуре минус 15 градусов. Инцидент произошел в садоводческом некоммерческом товариществе в Заиграевском районе. Ребенка спас случайный прохожий, ее оперативно доставили в больницу с обморожением.

