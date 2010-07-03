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Происшествия

20:56

Суд арестовал мать найденного в Подмосковье младенца

происшествия суды

Видео: СК РФ

Суд заключил под стражу на два месяца женщину, которая бросила новорожденную дочь в кустах в городском округе Раменское. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городскому округу Раменское ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 33-летней обвиняемой в покушении на убийство малолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заявила Врадий.

Старший помощник главы ГСУ СК России по региону добавила, что по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленного на закрепление доказательственной базы.

Задержанной оказалась гражданка другого государства. В Следственном комитете рассказали, что на допросе обвиняемая пояснила, что не желала заниматься уходом и воспитанием ребенка и, намереваясь лишить девочку жизни, оставила ее на улице в мороз.

После обнаружения ребенка, которому на вид 1–1,5 месяца, доставили в городскую больницу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Ее дальнейшая судьба станет понятной в ближайшие несколько дней.

Ранее суд приговорил к двум годам колонии-поселения жительницу Тамбовской области, которая бросила своего новорожденного ребенка. В мае 31-летняя женщина родила ребенка дома, затем она вынесла младенца на улицу и оставила у заброшенного дома.

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