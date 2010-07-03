Матери найденного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

Мать новорожденной девочки, которую в воскресенье, 24 ноября, нашли в кустах в Раменском, оказалась гражданкой другого государства. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кроме того, ее обвиняют в оставлении своего ребенка в опасности, сообщили в СК РФ по области.
"По результатам проведенных неотложных следственных действий, в том числе допросов свидетелей и самой задержанной, в отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и предъявлено соответствующее обвинение. Два уголовных дела соединены в одно производство", – сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Она отметила, что на допросе обвиняемая пояснила, что не желала заниматься уходом и воспитанием ребенка и, намереваясь лишить девочку жизни, оставила ее на улице в мороз.
Следственный комитет по Московской области 25 ноября завел уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. Как сообщили в ведомстве, девочке на вид 1–1,5 месяца. Ребенок был госпитализирован в городскую больницу.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
Мишонова добавила, что врачи понаблюдают за ее состоянием еще пару дней. За это время должна определиться ее дальнейшая судьба.
Найденная в Раменском округе новорожденная девочка находится в больнице
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