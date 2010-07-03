Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:13

Мишонова рассказала о состоянии новорожденной, найденной в Раменском округе

происшествия

Найденная в поселке Дружбе Раменского городского округа новорожденная девочка не пострадала от переохлаждения. Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает, об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Найденная малышка находится в удовлетворительном состоянии. К счастью, она не успела обморозиться и даже переохладиться. Врачи понаблюдают за ее состоянием еще пару дней, за которые и должна определиться ее дальнейшая судьба", – заявила омбудсмен.

По предварительным данным, мать девочки установлена, она дает объяснения в полиции, отметила Мишонова.

Житель поселка Анатолий Мартышин рассказал телеканалу Москва 24, что он с женой подъехал на место происшествия вечером в воскресенье и увидел женщину, которая держала на руках маленького ребенка.

"Мы подъехали на машине около 9 часов вечера, смотрим, женщина стоит потерянная. Спросили, что случилось. Увидели, что ребенка маленького держит на руках в теплом одеяле. Позже подъехала полиция, собаку отправили брать след", – рассказал очевидец событий.

24 ноября в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что в поселке Дружбе возле одного из домов в кустах лежит и плачет новорожденная девочка.

Следственный комитет по Московской области 25 ноября завел уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. Как сообщили в ведомстве, девочке на вид 1–1,5 месяца. Ребенок был госпитализирован в городскую больницу в удовлетворительном состоянии.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика