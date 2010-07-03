Мишонова рассказала о состоянии новорожденной, найденной в Раменском округе

Найденная в поселке Дружбе Раменского городского округа новорожденная девочка не пострадала от переохлаждения. Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает, об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Найденная малышка находится в удовлетворительном состоянии. К счастью, она не успела обморозиться и даже переохладиться. Врачи понаблюдают за ее состоянием еще пару дней, за которые и должна определиться ее дальнейшая судьба", – заявила омбудсмен.

По предварительным данным, мать девочки установлена, она дает объяснения в полиции, отметила Мишонова.

Житель поселка Анатолий Мартышин рассказал телеканалу Москва 24, что он с женой подъехал на место происшествия вечером в воскресенье и увидел женщину, которая держала на руках маленького ребенка.

"Мы подъехали на машине около 9 часов вечера, смотрим, женщина стоит потерянная. Спросили, что случилось. Увидели, что ребенка маленького держит на руках в теплом одеяле. Позже подъехала полиция, собаку отправили брать след", – рассказал очевидец событий.

24 ноября в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что в поселке Дружбе возле одного из домов в кустах лежит и плачет новорожденная девочка.

Следственный комитет по Московской области 25 ноября завел уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. Как сообщили в ведомстве, девочке на вид 1–1,5 месяца. Ребенок был госпитализирован в городскую больницу в удовлетворительном состоянии.