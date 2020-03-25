СК начал проверку после обнаружения тела младенца в Электростали

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Следователи инициировали предварительную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в городском округе Электросталь. Ребенок был завернут в пакет, как сообщает Агентство "Москва".

"В лесополосе городского округа Электросталь обнаружено тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет. По данному факту следственным отделом по городу Электростали ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", – заявили в пресс-службе ГУ СК по Московской области.

Точную причину смерти ребенка предстоит выяснить судмедэкспертам. В Следственном комитете в то же время устанавливают личность матери младенца.

На минувшей неделе Следственный комитет инициировал проверку в отношении родителей двухлетнего ребенка, оставленного в одиночестве в съемной квартире. Малыша обнаружил арендодатель, он же заявил в полицию.

