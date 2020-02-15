Оставленного ребенка спасли при задымлении на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Задымление произошло в квартире дома по улице 8-го Марта на севере Москвы, рассказали в экстренных службах.
Прибывшие пожарные вскрыли квартиру и обнаружили в ней оставленного без присмотра полуторагодовалого ребенка.
Родители по неизвестной причине оставили еду на включенной плите и ушли. Еда попала на плиту, что привело к задымлению.
Ребенка осматривают медики. Его родителей ищут представители правоохранительных органов, передает ТАСС.
Ранее двух человек спасли при пожаре в квартире на юге Москвы. Горели личные вещи на площади 10 квадратных метров.