Жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 10 человек были эвакуированы при тушении пожара на втором этаже жилого дома в столичном районе Пресненский.

Как сообщили Агентству "Москва" в МЧС по столице, возгорание произошло по адресу: Малый Тишинский переулок, дом 14/16.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. В данный момент огонь ликвидирован. Одного человека осматривают медики.

Ранее 11 человек спасли пожарные в Хамовниках, где в жилом пятиэтажном доме на Фрунзенской набережной загорелась квартира.