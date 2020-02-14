Жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Около 10 человек были эвакуированы при тушении пожара на втором этаже жилого дома в столичном районе Пресненский.
Как сообщили Агентству "Москва" в МЧС по столице, возгорание произошло по адресу: Малый Тишинский переулок, дом 14/16.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. В данный момент огонь ликвидирован. Одного человека осматривают медики.
Ранее 11 человек спасли пожарные в Хамовниках, где в жилом пятиэтажном доме на Фрунзенской набережной загорелась квартира.
Одиннадцать человек спасли пожарные в Хамовниках