Горячий служебный роман! Истории любви московских пожарных ко Дню всех влюбленных

"Я сама отправляла мужа на пожар. Но времени думать, все ли с ним хорошо, у меня не было". Москвичка Елена долгое время работала в одной смене со своим мужем. Она диспетчер, он пожарный. И после такого опыта к служебным романам девушка относится скептически.

Многие заблуждаются, полагая, что отношения на работе только и делают, что разукрашивают серые рабочие будни. Отношения в части выглядят примерно так: перед коллегами друг на друга не смотреть, от общих выходных из-за разных графиков отказаться. И самое главное – работать со свежей головой, пока муж где-то подвергает свою жизнь опасности. Бесспорно, есть и плюсы: совместный чай в перерывах, гордость за вторую половинку, сплоченный коллектив. В честь всемирного Дня всех влюбленных рассказываем красивые и горячие истории служебных романов из московского отделения МЧС России.

"У нас была пожарная свадьба"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Служебный роман Саши и Лены начался далеко не на службе. Еще незамужняя девушка работала в Московском учебном центре Федеральной противопожарной службы, занималась личными делами сотрудников. "Я шла по коридору с огромной стопкой папок, и какой-то незнакомый парень, который был здесь на обучении, предложил донести личные дела до кабинета", – вспоминает Лена. "Я увидел ее, решил помочь. Она мне очень понравилась и вечером я нашел ее в соцсетях", – рассказал свою версию Саша.

Так роман и закрутился. Саша работал в своей пожарной части № 7, Лена – в учебном центре. Разные графики: у пожарного – сутки через трое, у его девушки стандартный – с понедельника по пятницу.





Елена диспетчер пожарной части Было тяжело. Мы почти не виделись, выходные не совпадали. Чтобы решить эту проблему, Саша уговорил меня переехать к нему в Видное. Но появились новые проблемы, мне пришлось невозможно долго добираться до работы. И снова предложил "переехать" – к нему в пожарную часть.

В части на юге Москвы была вакансия диспетчера. И в январе 2019 года эту должность заняла Лена. В этот момент и закрутился настоящий служебный и нешаблонный роман.

"Мы приезжаем на работу, берем каждый свою сумку и расходимся в разные стороны. Мы сразу договорились: никаких обнимашек, никакой романтики. Работа есть работа", – призналась Лена. "Поначалу коллегам казалось, что это прикольно, но сейчас уже все свыклись. Никакой остроты не было. Только наедине со мной ребята спрашивали, интересовались, как это – жена в форме, – рассказал Саша.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тем не менее Лена отметила, что муж не отпустил бы ее работать в другую часть. "У нас здесь работают девушки, однако коллектив преимущественно мужской. Саша не отпустил бы, я думаю, что сильно ревновал бы в другом месте. Тут-то все свои. Мы как семья", – рассказала Лена.

По уставу отношения на работе не запрещены. Более того, и коллеги, и начальство смотрят на неслужебные отношения Саши и Лены очень позитивно. Даже подготовили ребятам свадебный сюрприз.





Елена диспетчер пожарной части У нас была пожарная свадьба. После бракосочетания в ЗАГСе мы приехали в часть, а коллеги и начальство устроили нам сюрприз. Когда мы приехали, все машины стояли в гараже, нам включили сирену. Личный состав стоял в гараже, водители сидели в автомобилях, и под сирену нас встречал замначальника управления с цветами и поздравлениями.

После поздравлений – традиционное чаепитие. Молодоженам подарили книгу пожеланий от всех сотрудников. "Самое запоминающееся: "Нарожайте детей на целый караул". Чтобы вы понимали, караул состоит из 12 человек!" – смеется Лена.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правда, после свадьбы пару ждал и неприятный сюрприз от начальства. В браке Лена взяла фамилию мужа, и руководству пришлось развести ребят по разным сменам. "Они ссылаются на то, что тяжело эмоционально нам присутствовать вместе. Не дай бог какая-то ситуация, серьезный пожар, а я буду сидеть на пульте связи. Я по рации общаюсь с пожарными, всю ситуацию дублирую. Я все слышу, что там происходит. Если вдруг что-то случится с Сашей, непонятно, как я себя могу повести", – объяснила Лена.



Видео: предоставлено героями материала



Елена диспетчер пожарной части Мы будем поднимать этот вопрос с руководством снова. Я уверена, что справлюсь. Я уже отправляла мужа на пожар, и у меня не было просто времени думать, все ли с ним хорошо. К тому же я всех этих ребят знаю и за всех переживаю как за своих.

Работать в разные смены паре тяжело. Когда Лена возвращается с работы, Саша уже собирается на свою. "Но мы же целые сутки проводим вместе, это нормально", – отмечает Саша. Только Лене одного дня между сменами маловато.

К тому же девушка утверждает: ей проще отпускать мужа на пожар, ведь она знает, как работает система изнутри. "Если бы я не работала с ним, мне было бы очень страшно. А так я знаю: они профессионалы, у них есть четкий порядок действий. Важно понимать, какие у них отношения. Чем дружнее и сплоченнее коллектив, чем ответственнее начальник караула, тем надежнее. Я точно знаю, что они друг друга поддержат и не бросят в любой ситуации", – заключила Лена.

"На кону – чужие жизни, а не мое спокойствие"

Фото: предоставлено героями материала

А вот Даша не может полностью согласиться с таким заявлением. Несмотря на то что она сама училась в Академии государственной противопожарной службы МЧС России и работает в этой сфере, своего мужа Сергея она отпускает на работу с тяжелым сердцем.





Дарья инспектор пожарной охраны Огонь – это неконтролируемый процесс горения. Как захочет, так себя и поведет. И будет ли муж готов к этому или нет – никто не может быть уверен. Для меня тяжело отпустить человека в стихию, а потом думать: "Я ложусь спать, а он там тушит, ему тяжело, он может чего-то не знать, а я могла бы ему чем-то помочь, но лежу и сплю". Это страшно.

К тому же эта пара борется и с другими трудностями. Хотя Даша и Сергей работают в одной сфере, видятся они совсем мало. Служба развела их по разным округам столицы.

Сергей – молодой начальник караула в Одинцовском районе, а Даша – инспектор пожарной охраны в Северо-Западном округе Москвы. Их отношения – это служебный роман на расстоянии. "Мы стараемся поддерживать контакт – звонки, сообщения. Но это не так, что мы постоянно на телефоне висим. У всех свои дела", – объясняет Даша.

Также времени вдвоем не хватает и дома. Совместные выходные случаются крайне редко из-за разных графиков. В их профессии также можно забыть и про праздничные дни. Зато всегда большие отпуска. "Стараемся скорректировать отпуск так, чтобы вместе отдохнуть. Но этого все равно мало. Лично для меня", – признается Даша.



Фото: предоставлено героями материала

Однако всю служебную романтику паре удалось прочувствовать во времена учебы в академии. Даша и Сергей учились на одном курсе.





Дарья инспектор пожарной охраны Было очень приятно говорить своим друзьям, родственникам, что мой парень – будущий пожарный, что он офицер, что он курсант. На всех торжественных мероприятиях, на выезде мы оказывались вместе. Было очень романтично, когда из двух концов зала мы переглядывались. Было очень мило понимать, что у меня в большой толпе незнакомых людей, в большом обществе министерства есть свой человек.

Правда, брак, работа, самостоятельность – это одновременно и ответственность, которой уступила место романтика. Но Даша уверяет, что ей с мужем стало только интереснее. Причем значительную часть времени занимают беседы о работе. "У нас постоянно дискуссии, мы все обсуждаем. Я слушаю его мнение, он – мое. Тем более что он больше разбирается в практике, а у меня большая теоретическая база. Поэтому, кстати, не спорим. Он учился хуже и знает, что я могу знать больше", – смеется Даша.



Фото: предоставлено героями материала

Но знания, полученные в академии, и постоянные беседы с мужем приходятся кстати не только в общении. Понимание процесса работы пожарных изнутри помогает девушке успокоиться, когда муж уезжает на работу. "Я человек очень ранимый. Я боюсь за него. Но есть и нюансы разные. Например, когда он говорит, что горит сарай, я не нервничаю. Знаю: он его быстро потушит – и все, ничего сложного", – отмечает Даша.

Об эмоциональном состоянии жены заботится и Сергей. Он всегда старается сообщать своей половинке, когда он уезжает на тушение, а когда возвращается. Это помогает девушке меньше нервничать. "Но так получается не всегда. Для того чтобы выехать, им дается всего минута. Сереже нужно быстрее выехать. Ведь на кону – чужие жизни, а не мое спокойствие", – отметила девушка.

"Я встретила взрослого мужчину в форме"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наташа также не может с легким сердцем отправлять своего мужа Сашу на тушение пожаров. Она признается, что в начале отношений ей было проще. Чтобы изменить ситуацию, достаточно было одного серьезного ЧП.

"Это было примерно на втором году наших отношений. Накануне мы с Сашей сильно поругались и целый день не разговаривали, даже по работе", – рассказывает девушка. Ее муж – командир отделения, в пожарной части № 18 он работает более 15 лет. Наташа на службе около 6 лет, она сама несет вахту старшины части.





Наталья старшина части 2016 год. Я, как обычно, вечером уехала домой, а Саша – на тушение. Я посмотрела в интернете, что всего лишь горят склады по адресу улица Амурская, 1. Подумала – ничего страшного.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Позже выяснилось, что на пожаре погибли люди. "Мне сразу позвонил замначальника части, сказал, что с Сашей, с его отрядом все хорошо", – рассказала Наталья. Тем не менее с тех пор она не может спокойно смотреть, как муж уезжает в пожарной машине. Она не паникует, но отпускает Сашу с волнением.

Нужно понимать: работа ребят постоянно сопряжена с риском. Случиться может все что угодно. И не переживать невозможно. Огнеборцы идут до конца, чтобы победить стихию и минимизировать потери. Но, к сожалению, не всегда возвращаются домой.



Фото: предоставлено героями материала

И все же Наташа не хочет, чтобы муж нашел более спокойную работу. Ей нравится гордиться своим спутником.





Наталья старшина части Он такой важный в форме. Я, наоборот, хочу, чтобы он закончил обучение и получил офицера. Для нас поспокойнее – это сесть в кресло высоко. Но для этого нужно пройти весь путь с самого низа. Когда он сядет в кресло большого начальника, он должен знать, что такое быть маленьким человечком.

Кроме того, Наташа призналась: мужчины в форме ей очень нравятся. Ведь с Сашей они знакомы с самого детства, но сошлись только на службе, когда Наташа пришла в часть. "Я знала его дворовым пацаном. А здесь я встретила уже взрослого мужчину в форме. Он по-другому говорил, по другому действовал. Даже эта осанка – абсолютно по-другому человек выглядит. В принципе они тут все такие: если их в гражданку одеть, я их не узнаю никого, хотя и работаю с ними давно", – признается девушка.

Для Саши же Наташу изменила не форма, а возраст. "Она тогда маленькая совсем была, мы толком не общались. Просто знали друг друга. А сейчас уже взрослые, все по-другому, все серьезно", – рассказал Саша. Он считает, что служебные романы и должны быть только такими, как у них, – взрослыми, осознанными.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Можно заводить отношения на работе, если они не мимолетные. А так может быть всякое, а потом сколько слухов! Да и как работать дальше после расставания?" – объяснил свою позицию Саша.

Жена с ним солидарна. "У нас по-другому, да. Но, несмотря на это, отношения и работу мы не смешиваем", – заявила Наташа.





Наталья старшина части Если ему нужен отгул, он сам идет к начальнику. Так же и со мной: если ухожу на больничный, руководству звоню сама, а не передаю через Сашу. Разве что чаем в обед могу его напоить. Ну а кто, если не я?

В подтверждение серьезности своих намерений Наташа и Саша поженились в августе прошлого года. А сейчас пара ждет пополнения.

Несмотря на преимущественно мужской коллектив, наши герои не единственные пары, работающие в пожарных частях столицы. Например, в 7-й части, кроме Лены и Саши, есть еще одна пара. "У нас водитель пожарной машины женат на диспетчере", – пояснил Александр. А Наташа в своей 18-й части насчитала целых три супружеские пары. По закону никакого запрета на отношения на рабочем месте нет. Однако все собеседники Москвы 24 к служебным романам в целом относятся довольно скептически. Если отношения не сложатся, то как дальше работать? Как убежать от сплетен? У них есть и ответ: "Чтобы все получилось, нужно к отношениям относиться серьезно. Заводить роман на неделю не стоит".

