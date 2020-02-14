Горячий служебный роман! Истории любви московских пожарных ко Дню всех влюбленных

"Я сама отправляла мужа на пожар. Но времени думать, все ли с ним хорошо, у меня не было". Москвичка Елена долгое время работала в одной смене со своим мужем. Она диспетчер, он пожарный. И после такого опыта к служебным романам девушка относится скептически.
Многие заблуждаются, полагая, что отношения на работе только и делают, что разукрашивают серые рабочие будни. Отношения в части выглядят примерно так: перед коллегами друг на друга не смотреть, от общих выходных из-за разных графиков отказаться. И самое главное – работать со свежей головой, пока муж где-то подвергает свою жизнь опасности. Бесспорно, есть и плюсы: совместный чай в перерывах, гордость за вторую половинку, сплоченный коллектив. В честь всемирного Дня всех влюбленных рассказываем красивые и горячие истории служебных романов из московского отделения МЧС России.
"У нас была пожарная свадьба"
Служебный роман Саши и Лены начался далеко не на службе. Еще незамужняя девушка работала в Московском учебном центре Федеральной противопожарной службы, занималась личными делами сотрудников. "Я шла по коридору с огромной стопкой папок, и какой-то незнакомый парень, который был здесь на обучении, предложил донести личные дела до кабинета", – вспоминает Лена. "Я увидел ее, решил помочь. Она мне очень понравилась и вечером я нашел ее в соцсетях", – рассказал свою версию Саша.
Так роман и закрутился. Саша работал в своей пожарной части № 7, Лена – в учебном центре. Разные графики: у пожарного – сутки через трое, у его девушки стандартный – с понедельника по пятницу.
В части на юге Москвы была вакансия диспетчера. И в январе 2019 года эту должность заняла Лена. В этот момент и закрутился настоящий служебный и нешаблонный роман.
"Мы приезжаем на работу, берем каждый свою сумку и расходимся в разные стороны. Мы сразу договорились: никаких обнимашек, никакой романтики. Работа есть работа", – призналась Лена. "Поначалу коллегам казалось, что это прикольно, но сейчас уже все свыклись. Никакой остроты не было. Только наедине со мной ребята спрашивали, интересовались, как это – жена в форме, – рассказал Саша.
Тем не менее Лена отметила, что муж не отпустил бы ее работать в другую часть. "У нас здесь работают девушки, однако коллектив преимущественно мужской. Саша не отпустил бы, я думаю, что сильно ревновал бы в другом месте. Тут-то все свои. Мы как семья", – рассказала Лена.
По уставу отношения на работе не запрещены. Более того, и коллеги, и начальство смотрят на неслужебные отношения Саши и Лены очень позитивно. Даже подготовили ребятам свадебный сюрприз.
После поздравлений – традиционное чаепитие. Молодоженам подарили книгу пожеланий от всех сотрудников. "Самое запоминающееся: "Нарожайте детей на целый караул". Чтобы вы понимали, караул состоит из 12 человек!" – смеется Лена.
Правда, после свадьбы пару ждал и неприятный сюрприз от начальства. В браке Лена взяла фамилию мужа, и руководству пришлось развести ребят по разным сменам. "Они ссылаются на то, что тяжело эмоционально нам присутствовать вместе. Не дай бог какая-то ситуация, серьезный пожар, а я буду сидеть на пульте связи. Я по рации общаюсь с пожарными, всю ситуацию дублирую. Я все слышу, что там происходит. Если вдруг что-то случится с Сашей, непонятно, как я себя могу повести", – объяснила Лена.
К тому же девушка утверждает: ей проще отпускать мужа на пожар, ведь она знает, как работает система изнутри. "Если бы я не работала с ним, мне было бы очень страшно. А так я знаю: они профессионалы, у них есть четкий порядок действий. Важно понимать, какие у них отношения. Чем дружнее и сплоченнее коллектив, чем ответственнее начальник караула, тем надежнее. Я точно знаю, что они друг друга поддержат и не бросят в любой ситуации", – заключила Лена.
"На кону – чужие жизни, а не мое спокойствие"
А вот Даша не может полностью согласиться с таким заявлением. Несмотря на то что она сама училась в Академии государственной противопожарной службы МЧС России и работает в этой сфере, своего мужа Сергея она отпускает на работу с тяжелым сердцем.
К тому же эта пара борется и с другими трудностями. Хотя Даша и Сергей работают в одной сфере, видятся они совсем мало. Служба развела их по разным округам столицы.
Сергей – молодой начальник караула в Одинцовском районе, а Даша – инспектор пожарной охраны в Северо-Западном округе Москвы. Их отношения – это служебный роман на расстоянии. "Мы стараемся поддерживать контакт – звонки, сообщения. Но это не так, что мы постоянно на телефоне висим. У всех свои дела", – объясняет Даша.
Также времени вдвоем не хватает и дома. Совместные выходные случаются крайне редко из-за разных графиков. В их профессии также можно забыть и про праздничные дни. Зато всегда большие отпуска. "Стараемся скорректировать отпуск так, чтобы вместе отдохнуть. Но этого все равно мало. Лично для меня", – признается Даша.
Однако всю служебную романтику паре удалось прочувствовать во времена учебы в академии. Даша и Сергей учились на одном курсе.
Правда, брак, работа, самостоятельность – это одновременно и ответственность, которой уступила место романтика. Но Даша уверяет, что ей с мужем стало только интереснее. Причем значительную часть времени занимают беседы о работе. "У нас постоянно дискуссии, мы все обсуждаем. Я слушаю его мнение, он – мое. Тем более что он больше разбирается в практике, а у меня большая теоретическая база. Поэтому, кстати, не спорим. Он учился хуже и знает, что я могу знать больше", – смеется Даша.
Но знания, полученные в академии, и постоянные беседы с мужем приходятся кстати не только в общении. Понимание процесса работы пожарных изнутри помогает девушке успокоиться, когда муж уезжает на работу. "Я человек очень ранимый. Я боюсь за него. Но есть и нюансы разные. Например, когда он говорит, что горит сарай, я не нервничаю. Знаю: он его быстро потушит – и все, ничего сложного", – отмечает Даша.
Об эмоциональном состоянии жены заботится и Сергей. Он всегда старается сообщать своей половинке, когда он уезжает на тушение, а когда возвращается. Это помогает девушке меньше нервничать. "Но так получается не всегда. Для того чтобы выехать, им дается всего минута. Сереже нужно быстрее выехать. Ведь на кону – чужие жизни, а не мое спокойствие", – отметила девушка.
"Я встретила взрослого мужчину в форме"
Наташа также не может с легким сердцем отправлять своего мужа Сашу на тушение пожаров. Она признается, что в начале отношений ей было проще. Чтобы изменить ситуацию, достаточно было одного серьезного ЧП.
"Это было примерно на втором году наших отношений. Накануне мы с Сашей сильно поругались и целый день не разговаривали, даже по работе", – рассказывает девушка. Ее муж – командир отделения, в пожарной части № 18 он работает более 15 лет. Наташа на службе около 6 лет, она сама несет вахту старшины части.
Позже выяснилось, что на пожаре погибли люди. "Мне сразу позвонил замначальника части, сказал, что с Сашей, с его отрядом все хорошо", – рассказала Наталья. Тем не менее с тех пор она не может спокойно смотреть, как муж уезжает в пожарной машине. Она не паникует, но отпускает Сашу с волнением.
Нужно понимать: работа ребят постоянно сопряжена с риском. Случиться может все что угодно. И не переживать невозможно. Огнеборцы идут до конца, чтобы победить стихию и минимизировать потери. Но, к сожалению, не всегда возвращаются домой.
И все же Наташа не хочет, чтобы муж нашел более спокойную работу. Ей нравится гордиться своим спутником.
Кроме того, Наташа призналась: мужчины в форме ей очень нравятся. Ведь с Сашей они знакомы с самого детства, но сошлись только на службе, когда Наташа пришла в часть. "Я знала его дворовым пацаном. А здесь я встретила уже взрослого мужчину в форме. Он по-другому говорил, по другому действовал. Даже эта осанка – абсолютно по-другому человек выглядит. В принципе они тут все такие: если их в гражданку одеть, я их не узнаю никого, хотя и работаю с ними давно", – признается девушка.
Для Саши же Наташу изменила не форма, а возраст. "Она тогда маленькая совсем была, мы толком не общались. Просто знали друг друга. А сейчас уже взрослые, все по-другому, все серьезно", – рассказал Саша. Он считает, что служебные романы и должны быть только такими, как у них, – взрослыми, осознанными.
"Можно заводить отношения на работе, если они не мимолетные. А так может быть всякое, а потом сколько слухов! Да и как работать дальше после расставания?" – объяснил свою позицию Саша.
Жена с ним солидарна. "У нас по-другому, да. Но, несмотря на это, отношения и работу мы не смешиваем", – заявила Наташа.
В подтверждение серьезности своих намерений Наташа и Саша поженились в августе прошлого года. А сейчас пара ждет пополнения.