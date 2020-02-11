Рецепты для любимых на 14 февраля

Ради восхищения любимого можно пойти на многое, но самое точное попадание в его сердце – необычное блюдо, которое расскажет о ваших чувствах или снова их воспламенит. Шеф-повара столичных ресторанов поделились с Москвой 24 рецептами блюд, которые созданы для любви.

Намек понят

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Название этого блюда говорит само за себя. "Зимняя жеманная невеста", или айва татлысы, – это красивый, легкий и вкусный турецкий десерт. Это один из старейших рецептов османского дворца и одно из традиционных свадебных блюд. Своему народному названию десерт обязан консистенции и внешнему виду: красной мякоти, украшенной взбитыми сливками, что делает его похожим на невесту. Этим блюдом можно намекнуть своему мужчине на желание сменить статус, если он еще не решился узаконить отношения. После этой сладости никто не устоит!

Рецептом десерта поделился су-шеф ресторана Eleven Meathouse Омер Гюмюш. "Айва татлысы – это самый популярный десерт в Турции, его рецепт знают в каждом турецком доме. На айве растут все дети в нашей стране, – рассказал су-шеф Москве 24. – С октября по март этот фрукт зреет, поэтому каждый год зимой по всей стране готовят десерты из айвы. Для десерта выбирайте спелую, сочную, мягкую айву со сладким запахом".

Ингредиенты на 1 порцию:



Айва – 1 штука

Яблоко зеленое – половинка

Сахар – 120 граммов

Гвоздика – 2 штуки

Вода – 60 миллилитров

Дробленые фисташки – 20 граммов

Очищаем от кожуры айву и яблоко и удаляем косточки. Разрезаем айву вдоль пополам, а яблоко крошим в мелкий кубик. Айву посыпаем сахаром, наливаем в нее немного воды, сверху кладем порезанное яблоко и гвоздику. Далее все это нужно выложить в форму для выпекания и накрыть ее фольгой. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут. Проверить готовность айвы легко, проколов мякоть ножом: если он входит мягко, значит, блюдо готово. Перед подачей посыпать десерт фисташками.

Чтобы получилась "невеста", десерт перед подачей можно украсить взбитыми сливками, однако это дело вкуса. Также по вкусу можно добавить дробленый орех: фисташки, грецкий или любой другой.

Легкий флирт

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Разнообразить романтичный ужин можно ярким акцентом. С этой ролью справится тыква, органично подходящая к зимнему столу, полезная, вкусная, яркая. Стейк из тыквы с фисташками от Юлии Высоцкой и ресторана Food Embassy готовится быстро, а выглядит эффектно.

Ингредиенты:



Тыква – 200 граммов

Фисташки – 10 граммов

Розмарин – 10 граммов

Оливковое масло – 20 миллилитров

Зерна граната –10 граммов

Соус для тыквы – 40 миллилитров

Соль, перец по вкусу

Ингредиенты для соуса:



Мед – 100 миллилитров

Кленовый сироп – 30 миллилитров

Бальзамический крем-соус – 30 миллилитров

Сначала готовим соус. Просто смешиваем все необходимые ингредиенты венчиком до однородной консистенции. Далее обжариваем фисташки на сухой сковороде. Переходим к тыкве: нарезаем овощ на медальоны по 15 сантиметров и делаем из них полумесяцы. Потом обжариваем тыкву (если есть гриль или сковорода-гриль, то на них) на оливковом масле, посыпаем розмарином, солим, перчим, смазываем соусом. Финальный этап – запекание тыквы в духовке при 180 градусах до готовности. Перед подачей посыпать зернами граната и жареными фисташками.

Сердце под хлопьями снега

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Чтобы поддерживать постоянный высокий градус любви, нужно овладеть искусством сочетать привычные ингредиенты в новых комбинациях. И речь, разумеется, не только о компонентах блюд, но и о том, что на кухне не помешает фантазия. Быстрый, легкий и очень вкусный салат с томатами, фейхоа и творогом от ресторана Maer дополнит ужин и книгу универсальных рецептов на все случаи жизни. Этот салат просто находка для тех, кто не любит тратить много времени на готовку, но очень хочет порадовать вторую половинку.

Ингредиенты:

Томаты – 2 штуки

Варенье из фейхоа – 30 граммов

Красный лук – половина головки

Творог 0% (рассыпчатый) – 50 граммов

Тархун – 3 грамма

Оливковое масло – 10 граммов

Соль, перец по вкусу

Приготовление – одно удовольствие. Томаты нарезать произвольно, лук – перьями, порвать тархун руками. Смешать варенье из фейхоа с оливковым маслом, заправить этим соусом овощи. Сверху посыпать творогом и украсить тархуном. Удивительное сочетание кислинки фейхоа с творогом и свежестью томата добавит разнообразия привычным блюдам.