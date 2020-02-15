Бросившая младенца в Москве рассказала о мотивах поступка

Фото: скриншот видео телеканала Москва 24

Подкинувшая младенца к столичной станции метро "Парк Победы" женщина рассказала о мотивах своего поступка.

В Дорогомиловском суде женщину выслушали и отправили в СИЗО на два месяца. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оставление в опасности". Защита просила о мягком приговоре, ссылаясь на тяжелое психоэмоциональное состояние женщины.

"В ноябре она родила ребенка. Средств на содержание его не имела. Она ходила на работу в рыбный цех. Ей говорили – сегодня ты нам нужна и выплачивали тысячу рублей. Остальные четыре-пять дней она шла домой с голодным ребенком, молока у нее не было", – сказал Александр Тимошенко.

Адвокат пояснил, что еще до рождения ребенка у нее возникли проблемы с работой, а затем депрессия. Правозащитник добавил, что подсудимая в большей части не понимала, что делает.

"Находясь в столь тяжелой ситуации она решила, что называется, вернуть ребенка государству. Она обратилась в тот родильный дом, где родила, и попросила забрать у нее ребенка. Ее оттуда выгнали", – добавил Тимошенко.

Бросившая младенца у метро мать рассказала о мотивах поступка

При оглашении меры пресечения слова судьи дублировал переводчик – подозреваемая плохо говорит по-русски. Статью, по которой собираются судить женщину, называют строгой – и даже если все доводы защиты примут во внимание, обвиняемой грозит минимум три года тюрьмы.

Инцидент произошел 12 февраля. Прохожие обнаружили ребенка в снегу, на вид ему было 2-3 месяца. Младенца оперативно доставили в больницу. Впоследствии был инициирован розыск его родственников.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мать ребенка задержали 13 февраля. 29-летняя приезжая призналась, что на поступок решилась из-за сложного материального положения.