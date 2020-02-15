Бросившая младенца в Москве рассказала о мотивах поступка

00:44
Фото: скриншот видео телеканала Москва 24
Подкинувшая младенца к столичной станции метро "Парк Победы" женщина рассказала о мотивах своего поступка.
В Дорогомиловском суде женщину выслушали и отправили в СИЗО на два месяца. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оставление в опасности". Защита просила о мягком приговоре, ссылаясь на тяжелое психоэмоциональное состояние женщины.
"В ноябре она родила ребенка. Средств на содержание его не имела. Она ходила на работу в рыбный цех. Ей говорили – сегодня ты нам нужна и выплачивали тысячу рублей. Остальные четыре-пять дней она шла домой с голодным ребенком, молока у нее не было", – сказал Александр Тимошенко.
Адвокат пояснил, что еще до рождения ребенка у нее возникли проблемы с работой, а затем депрессия. Правозащитник добавил, что подсудимая в большей части не понимала, что делает.
"Находясь в столь тяжелой ситуации она решила, что называется, вернуть ребенка государству. Она обратилась в тот родильный дом, где родила, и попросила забрать у нее ребенка. Ее оттуда выгнали", – добавил Тимошенко.
Бросившая младенца у метро мать рассказала о мотивах поступка
При оглашении меры пресечения слова судьи дублировал переводчик – подозреваемая плохо говорит по-русски. Статью, по которой собираются судить женщину, называют строгой – и даже если все доводы защиты примут во внимание, обвиняемой грозит минимум три года тюрьмы.
Инцидент произошел 12 февраля. Прохожие обнаружили ребенка в снегу, на вид ему было 2-3 месяца. Младенца оперативно доставили в больницу. Впоследствии был инициирован розыск его родственников.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мать ребенка задержали 13 февраля. 29-летняя приезжая призналась, что на поступок решилась из-за сложного материального положения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: