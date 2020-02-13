Полиция задержала предполагаемую мать оставленного у метро младенца

Фото: скриншот видео СК РФ

Полицейские задержали предполагаемую мать младенца, оставленного вблизи подземного перехода в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ее нашли в Московской области. Предполагается, что это 29-летняя приезжая, в ближайшее время ее должны доставить в подразделение СК для допроса. Обстоятельства происшествия продолжают устанавливать.

12 февраля стало известно, что на территории Дорогомиловского района прохожие нашли малыша в снегу. На вид ему 2–3 месяца. Младенца сразу отвезли в столичную больницу.

В пресс-службе департамента труда и соцзащиты рассказали, что он находится в удовлетворительном состоянии. После выписки из больницы ребенка направят в учреждение соцзащиты.

Сотрудники СК также навестили его. По их словам, сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Мальчик находится под постоянным контролем медработников. Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".