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На западе столицы около подземного перехода найден брошенный младенец

Брошенный младенец найден в переходе на западе столицы
происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прохожие нашли младенца в снегу около подземного перехода на западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

"12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы жители столицы обнаружили на снегу мальчика, на вид ему 2–3 месяца", – сказала Иванова.

Она добавила, что младенца сразу отвезли в одну из столичных больниц.

Проводится доследственная проверка. Специалисты устанавливают родителей и родственников ребенка.

Ранее женщина родила и бросила ребенка в подъезде многоэтажки в Томске. Новорожденную девочку нашли жильцы дома, которые позвонили в скорую помощь. Прибывшие на вызов медики осмотрели ребенка, после чего доставили в областной перинатальный центр.

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