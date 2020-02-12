Сотрудники СК навестили брошенного у метро в Москве младенца

Видео: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета (СК) навестили в больнице младенца, найденного утром 12 февраля возле перехода на северо-западе Москвы. Следователи принесли ребенку необходимые вещи и предметы гигиены.

"В рамках расследуемого уголовного дела следователи получили от врачей необходимую информацию о состоянии ребенка. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мальчик находится под постоянным контролем медицинских работников", – сказано в сообщении пресс-службы СКР.

Отмечается, что для проведения судебно-медицинских экспертиз следователем изъята одежда и одеяло ребенка, в котором его обнаружили. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери и родственников ребенка.

Ранее в департаменте труда и соцзащиты рассказали, что ребенку проводят весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий. После выписки его направят в учреждение соцзащиты.

В среду, 12 февраля, прохожие нашли младенца в снегу около подземного перехода на западе столицы. Как уточнялось, на вид ребенку около 2 месяцев.

