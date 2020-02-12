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Происшествия

11:20

В департаменте труда и соцзащиты рассказали о состоянии найденного в переходе ребенка

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Состояние найденного в переходе станции столичного метро "Парк Победы" младенца, по предварительным данным, удовлетворительное, сообщает пресс-служба департамента труда и соцзащиты.

"Малыша сразу доставили в больницу. Сейчас его обследуют врачи и проводят весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий. По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное. После выписки из больницы ребенок будет направлен в учреждение соцзащиты", – говорится в сообщении. Ребенок будет обеспечен всем необходимым.

В среду, 12 февраля, прохожие нашли младенца в снегу около подземного перехода на западе столицы. Как уточнялось, на вид ребенку около 2–3 месяцев.

В настоящее время по факту инцидента организована проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают родителей и родственников ребенка.

Брошенный младенец найден в переходе на западе столицы


Ранее сообщалось, что женщина родила и бросила ребенка в подъезде многоэтажки в Томске. Малышку нашли жильцы дома, которые позвонили в скорую помощь. Прибывшие на вызов медики осмотрели ребенка, после чего доставили в областной перинатальный центр.

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