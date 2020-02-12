СК возбудил дело после обнаружения младенца у подземного перехода

Уголовное дело возбуждено после обнаружения новорожденного ребенка около подземного перехода на западе Москвы, сообщает пресс-служба СК РФ по столице.

Дело завели по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". Сейчас устанавливается местонахождение женщины, бросившей младенца, и ее возможных родственников.

12 февраля стало известно, что на территории Дорогомиловского района прохожие нашли малыша в снегу. На вид ему 2–3 месяца. Младенца сразу отвезли в столичную больницу.

В пресс-службе департамента труда и соцзащиты рассказали, что он находится в удовлетворительном состоянии. Мальчика обследуют врачи. После выписки из больницы ребенка направят в учреждение соцзащиты.