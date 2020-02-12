Младенец в переходе: эксперты поспорили о необходимости беби-боксов в России

Возле станции метро "Парк Победы" работники столичного метрополитена обнаружили брошенного младенца на вид двух-трех месяцев. Ребенка доставили в больницу. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту случившегося. Разбираемся, почему родители идут на крайние меры, оставляя детей в опасности, а также нужны ли в России беби-боксы.

Нашли в переходе

В столичном главке МВД рассказали, что 12 февраля в 5:12 в службу "02" поступило сообщение о найденном ребенке. Завернутого в ткань младенца обнаружили в подземном переходе у станции метро "Парк Победы". По словам детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской, на камерах видеонаблюдения видно некую женщину, которая бросила малыша. Сейчас он находится в детской больнице имени Сперанского.

В пресс-службе департамента труда и соцзащиты добавили, что, по предварительным данным, состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. Его пока обследуют врачи и "проводят весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий".





пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения Москвы После выписки из больницы ребенок будет направлен в учреждение соцзащиты. Его обеспечат всем необходимым. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы.

По факту произошедшего следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова. По этой статье бросившей ребенка женщине может грозить наказание в виде штрафа от 80 тысяч рублей до одного года лишения свободы.



Мода – бросать?

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Врач-психотерапевт Александр Федорович прокомментировал ситуацию Москве 24. По мнению эксперта, подобные истории в последнее время участились и начали превращаться в некую тенденцию.

"Определить мотив, по которому люди так поступают, довольно сложно. Причинами могут стать материальные, психологические или проблемы физического характера. Люди попадают в разные ситуации, и задача государства – помочь им выходить из этих ситуаций", – заявил Федорович.

По словам специалиста, для того чтобы родители могли, например, передать ребенка в детский дом, нужно собрать определенную папку документов. В них неизбежно будут фигурировать данные родителей, напоминает Федорович. Однако некоторых людей это не устраивает, они предпочитают анонимность, в связи с чем и происходят случаи, когда младенцев бросают буквально на улице.

Эксперт полагает, что отчасти проблему могут решить беби-боксы. "Отсутствие беби-боксов создает условия для совершения преступления. Это должно порицаться на самом высоком уровне", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Александр Федорович врач-психотерапевт Идея уничтожения беби-боксов антигуманная. Люди, попадая в очень разные ситуации, сталкиваясь с каким-то проблемами, должны иметь возможность решить их не таким криминальным путем. То есть если мы предъявляем какие-то санкции человеку, то прежде должны создать условия, чтобы он мог не нарушать закон.

"Такие механизмы, как беби-боксы, должны присутствовать в каждом медицинском учреждении, независимо от его ранга и классификации", – заключил собеседник Москвы 24.



"Официальная помойка для детей"?

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов, наоборот, негативно отозвался об идее узаконить беби-боксы. По мнению парламентария, никакой корреляции между оставлением ребенка в общественных местах и "окном надежды", как еще называют беби-боксы, нет.

"На сегодняшний день полным полно мест для детей, если мама находится в каком-то кризисном положении, но при этом не хочет смерти своему малышу. Ключевым моментом здесь является отношение к ребенку", – сказал Милонов.





Виталий Милонов депутат Госдумы Если мама не хочет смерти малыша, то она не оставит ни в парке, ни в любом другом месте. Она отдаст его в поликлинику, это есть во всех городах. Официально же сказано, что в кризисных ситуациях ребенка возьмут везде. Ему не дадут умереть, возьмут под защиту.

По мнению депутата, беби-боксы – "официальная благоустроенная помойка". Он подчеркнул, что у анонимности "окон жизни" есть и обратная сторона.

"Вот у женщины депрессия, истерика, она отнесет ребенка в беби-бокс, а потом обратно его оттуда никогда не вернет, потому что все анонимно. Непонятно, эта мать оставила или другая. Сложно доказать. Нужно генетические тесты делать", – подчеркивает Милонов.

С законопроектом о запрете беби-боксах выступила член Совета Федерации Елена Мизулина еще в 2016 году. По ее мнению, государство не должно поощрять отказы от новорожденных. По словам сенатора, наличие окон повышает риск торговли детьми и нарушает право ребенка на идентичность. Документ в итоге так и не был принят. В 2017 году Госдума вернула его на доработку. Тогда же другие депутаты выступили с просьбой, наоборот, узаконить беби-боксы для гарантии основных прав ребенка, но и эта инициатива не прошла. Был вариант золотой середины, по которому предлагалось , чтоб регионы сами могли решать, открывать им беби-боксы или нет, но его также отправили на доработку.



Соболева Илона