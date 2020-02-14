Опубликовано видео допроса оставившей ребенка в Москве женщины



Следственный комитет РФ опубликовал видео женщины, которая оставила ребенка вблизи подземного перехода в столичном районе Дорогомилово.

В ходе допроса женщина признала свою вину. Мать объяснила свой поступок сложным материальным положением. В ближайшее время следователи планируют просить суд об аресте женщины.

Накануне полицейские задержали мать младенца в Московской области. Утром 12 февраля в подземном переходе на Кутузовском проспекте нашли двухмесячного младенца. Он был завернут в одеяло. Момент, как слесарь метро несет малыша на станцию "Парк Победы", попал на видео.

Врачи забрали ребенка в больницу. В пресс-службе департамента труда и соцзащиты рассказали, что он находится в удовлетворительном состоянии. После выписки из больницы ребенка направят в учреждение соцзащиты.

Сотрудники СК также навестили его. По их словам, сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Мальчик находится под постоянным контролем медработников. Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".

