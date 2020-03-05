Гособвинение запросит наказание для женщины, оставившей сына на ночь в "Лосином острове"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Прокурор запросит срок наказания в отношении Надежды Куликовой, обвиняемой в оставлении 6-летнего сына на ночь в национальном парке "Лосиный остров". Женщину могут направить на принудительное лечение, сообщает Агентство "Москва".

"Отложить заседание до 31 марта 2020 года для возможности подготовки сторон к судебным прениям", – было сказано в суде.

Отмечается, что Куликовой предъявлено обвинение в покушении на убийство. Также ей вменяют ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и жестокое обращение с малолетним.

Известно, что психолого-психиатрическая экспертиза установила психические отклонения у матери брошенного в парке мальчика.

18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Она сообщила, что вечером 17 февраля ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе заехала туда. Ребенок убежал и не вернулся.

Позже мальчика обнаружили на автозаправочной станции. На голове ребенка был мешок из-под сахара, примотанный скотчем. Сам мальчик заявил, что мама отвезла его в лес, желая наказать за попытку убийства собаки.

22 февраля мать ребенка арестовали на два месяца. Ей предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство". Позже Мосгорсуд признал арест законным.