Гособвинение запросит наказание для женщины, оставившей сына на ночь в "Лосином острове"

16:56
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Прокурор запросит срок наказания в отношении Надежды Куликовой, обвиняемой в оставлении 6-летнего сына на ночь в национальном парке "Лосиный остров". Женщину могут направить на принудительное лечение, сообщает Агентство "Москва".
"Отложить заседание до 31 марта 2020 года для возможности подготовки сторон к судебным прениям", – было сказано в суде.
Отмечается, что Куликовой предъявлено обвинение в покушении на убийство. Также ей вменяют ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и жестокое обращение с малолетним.
Известно, что психолого-психиатрическая экспертиза установила психические отклонения у матери брошенного в парке мальчика.
18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Она сообщила, что вечером 17 февраля ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе заехала туда. Ребенок убежал и не вернулся.
Позже мальчика обнаружили на автозаправочной станции. На голове ребенка был мешок из-под сахара, примотанный скотчем. Сам мальчик заявил, что мама отвезла его в лес, желая наказать за попытку убийства собаки.
22 февраля мать ребенка арестовали на два месяца. Ей предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство". Позже Мосгорсуд признал арест законным.
Суд рассматривает дело матери, которая бросила сына зимой в лесу
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