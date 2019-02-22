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15:41

Мать ночевавшего в "Лосином острове" мальчика обвинили в покушении на убийство

происшествия суды

15:41

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Сотрудники СК предъявили матери шестилетнего мальчика, который ночевал на территории столичного парка "Лосиный остров", обвинение в покушении на убийство сына, передает Агентство "Москва".

Вопрос об избрании обвиняемой Надежды Куликовой меры пресечения в виде заключения под стражу сейчас решает суд.

Утром 18 февраля женщина заявила о пропаже ребенка в полицию. С ее слов, воскресным вечером они вместе ехали на машине мимо заповедника. По просьбе мальчика, мать заехала в лес, где тот убежал и не вернулся.

По факту пропажи мальчика следователи завели уголовное дело. Вскоре сам ребенок вышел к АЗС в столичном районе Гольяново. Там его заметили взрослые, которые вызвали экстренные службы. В тот же день мать мальчика допросили и задержали.

Осматривавшие автомобиль женщины криминалисты изъяли три рулона скотча, нож, фрагменты волос с детского кресла и след руки с пластиковой бутылки. По найденным объектам назначили комплексную дактилоскопическую и молекулярно-генетическую экспертизу.

Сам мальчик заявил, что за попытку убить собаку мать отвела его в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок, однако он сумел освободиться. Про мешок на голове говорили и взрослые, нашедшие ребенка на следующий день. Версия о виновности матери показалась представителям СК убедительной.

СК уверен в намерении матери убить оставленного в "Лосином острове" мальчика

происшествия суды

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