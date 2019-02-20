"Перевязывал собаке лапы". Друзья матери – о потерявшемся в лесу ребенке

Друзья Надежды Куликовой, чей шестилетний сын провел ночь на территории столичного парка "Лосиный остров", рассказали телеканалу Москва 24 об их семье.

По их словам, ребенок давно страдает от психологических проблем, год он проходил лечение у врачей. Женщина разочаровалась в традиционной медицине, даже обращалась к шаманам, ездила на Филиппины, где искала специалиста, но не нашла. На эту поездку она брала кредит в два миллиона рублей.

"Был такой случай, Лева перевязал собаке лапы скотчем, набрал полную ванну и кинул туда собаку. Потому что "собака ведет себя хорошо, а Лева плохо, и поэтому собаку любят больше, чем его". Надя обратилась в Центр психического здоровья Сухаревой на Ленинском проспекте. Он лежал в четырех разных отделениях в этой больнице. Все врачи находили отклонения в его поведении и только в последнем отделении сказали, что это нормальное поведение для ребенка", – рассказала подруга Куликовой.

Она добавила, что женщине врачи даже предложили отдать ребенка в детский дом, потому что он тяжелый, на что Надежда резко отреагировала и сказала, что ни в коем случае не сделает этого. Также подруга обвиняемой рассказала о том дне, когда ребенок остался в лесу.

"Мы ездили к отцу Герману, но не попали на прием. После этого заехали на дачу – Лева хотел пить. Пока разобрали сугробы, попили чай и потом поехали домой. На обратной дороге я спала, а в промежутке между Лаврой и дачей – это небольшое расстояние – Лева вел себя замкнуто, как и в последнее время. У него мало было нормального состояния. Дело в том, что Лева находится под наблюдением врача, и тот прописал ему очень серьезные препараты – это "Неулептил", нейролептик такой, и "Циклодол", который нейтрализует побочные эффекты", – заключила она.

В курсе проблем еще одна подруга Куликовой – Олеся Пикуль. Она подтвердила, что мальчик болен.

"Он был на медикаментозной терапии. У него то состояние агрессии безумной, то он совершенно спокоен. Надя очень ответственная мать, никогда Левушку не била. Я очень расстроилась из-за Наденьки, потому что девочка очень хорошая, образованная. Насколько у нее было денег, средств, настолько мальчика обследовали в должной мере. Я всегда очень восхищалась ей, у нее не опускаются руки, она постоянно и к психоневрологу обращалась, и к невропатологу, и выискивала лучших специалистов, чтобы проконсультироваться", – добавила женщина.

Ранее Преображенский районный суд продлил на три дня срок задержания москвички Надежды Куликовой. Как отмечает ее адвокат, защита надеется на лучшее.

Шестилетний мальчик выжил, но ему пришлось провести ночь в одиночестве и самостоятельно искать выход из парка "Лосиный остров".

Утром 18 февраля замерзшего ребенка с мешком из-под сахара на голове, вышедшего к автозаправке на 102-м километре МКАД, нашел проезжавший мимо водитель. Со слов мальчика по имени Лев, мама сознательно отвела его в лес и оставила одного.

В тот же день женщину задержали, а следователи завели уголовное дело.

В среду матери мальчика предъявили обвинение в попытке убийства. Как рассказал сам Лев, мама наказала его за то, что он чуть не убил собаку. В это не верят педагоги ребенка, которые утверждают, что он никому не причинял боль.

Выбрать меру пресечения матери Льва должен Преображенский суд Москвы. Отмечается, что следователи уже осмотрели мешок со скотчем, в котором обнаружили детскую варежку. По делу также были изъяты скотч и нож.

