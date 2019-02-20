Матери потерявшегося в "Лосином острове" мальчика продлили задержание

Преображенский районный суд продлил на три дня срок задержания москвички Надежды Куликовой, сын которой провел ночь на территории парка "Лосиный остров". Как отмечает ее адвокат, защита надеется на лучшее, передает телеканал Москва 24.
"Вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежды Куликовой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство", отложен на 72 часа, срок задержания продлен", – сказала пресс-секретарь суда.
Шестилетний мальчик выжил, но ему пришлось провести ночь в одиночестве и самостоятельно искать выход из парка "Лосиный остров".
Утром 18 февраля замерзшего ребенка с мешком из-под сахара на голове, вышедшего к автозаправке на 102-м километре МКАД, нашел проезжавший мимо водитель. Со слов мальчика по имени Лев, мама сознательно отвела его в лес и оставила одного.
В среду матери мальчика предъявили обвинение в попытке убийства. Как рассказал сам Лев, мама наказала его за то, что он чуть не убил собаку. В это не верят педагоги ребенка, которые утверждают, что он никому не причинял боль.
Выбрать меру пресечения матери Льва должен Преображенский суд Москвы. Отмечается, что следователи уже осмотрели мешок со скотчем, в котором обнаружили детскую варежку. По делу также были изъяты скотч и нож.
Мать мальчика, который провел ночь в лесу, подозревают в попытке убийства
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.