Матери потерявшегося в "Лосином острове" мальчика продлили задержание

Фото: телеканал Москва 24

Преображенский районный суд продлил на три дня срок задержания москвички Надежды Куликовой, сын которой провел ночь на территории парка "Лосиный остров". Как отмечает ее адвокат, защита надеется на лучшее, передает телеканал Москва 24.

"Вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежды Куликовой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство", отложен на 72 часа, срок задержания продлен", – сказала пресс-секретарь суда.

Шестилетний мальчик выжил, но ему пришлось провести ночь в одиночестве и самостоятельно искать выход из парка "Лосиный остров".

Утром 18 февраля замерзшего ребенка с мешком из-под сахара на голове, вышедшего к автозаправке на 102-м километре МКАД, нашел проезжавший мимо водитель. Со слов мальчика по имени Лев, мама сознательно отвела его в лес и оставила одного.

В тот же день женщину задержали, а следователи завели уголовное дело.

В среду матери мальчика предъявили обвинение в попытке убийства. Как рассказал сам Лев, мама наказала его за то, что он чуть не убил собаку. В это не верят педагоги ребенка, которые утверждают, что он никому не причинял боль.

Выбрать меру пресечения матери Льва должен Преображенский суд Москвы. Отмечается, что следователи уже осмотрели мешок со скотчем, в котором обнаружили детскую варежку. По делу также были изъяты скотч и нож.

