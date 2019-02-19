Скотч и нож изъяты по делу о ночевавшем в лесу ребенке

Мальчик, который провел ночь один в лесу, обвинил мать в попытке убийства

Следователи подозревают, что мать ночевавшего в парке "Лосиный остров" ребенка сама оставила сына в опасности. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по делу изъяты три рулона скотча и нож.

Тем временем воспитатели шестилетнего Льва назвали его веселым и неагрессивным ребенком, сообщает телеканал Москва 24.

Отца мальчика сотрудники учреждения никогда не видели. За ласковым и всегда опрятным ребенком поочередно приходили мама и бабушка. После случившегося маму Льва задержали. Женщина утверждает, что у сына были проблемы с головой, однако в саду с этим не согласны.

"У него были проблемы с речью, но чтобы с головой проблемы... Я бы не сказала. Ребенок как ребенок", – отметила одна из сотрудниц.

19 февраля сотрудники СК могут провести следственный эксперимент с участием москвички и ее сына. Не исключено, что он прольет свет на противоречивые версии инцидента. По словам женщины, мальчик убежал сам. А вот ребенок утверждает, что это мама наказала его якобы за попытку утопить собаку.

Педагоги Льва не верят, что мальчик способен причинить боль. "Нормальный мальчик. Постоянно был веселый, всегда улыбался. Если у ребенка не заложено, что он агрессивный, то у него этого не будет", – говорит воспитатель Наталья.

После ночи в лесу мальчик вышел к автозаправке в районе Гольяново, сотрудники которой вызвали экстренные службы. Одна из работниц поначалу заявила, что ребенок был обмотан скотчем, а его голову закрывал пакет. Позже женщина стала отрицать, что упоминала такие подробности.

Накануне следователи завели уголовное дело по факту исчезновения ребенка, найденного после ночи в лесу с обморожением второй степени. Бабушка мальчика заявила, что дочь запретила ей рассказывать подробности случившегося журналистам.

