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13:06

Следствие предъявило обвинение оставившей ребенка в лесу женщине

происшествия

13:06

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Фото: телеграм-канал 112

Женщине, оставившей сына в заповеднике "Лосиный остров" в Москве, предъявлено обвинение в попытке убийства, сообщает ТАСС.

Шестилетний мальчик провел ночь в парке "Лосиный остров". Рано утром 18 февраля мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о его пропаже.

По ее словам, вечером в воскресенье с ребенком ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров". Мальчик якобы сам попросил погулять, но, едва выйдя на улицу, сбежал и не вернулся.

До пяти утра мать не обращалась к правоохранителям, надеясь самостоятельно отыскать сына. Утром мальчик сам вышел к заправке на МКАД, где его заметили взрослые.

Медики диагностировали у ребенка переохлаждение второй степени и приняли решение о госпитализации. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело, а мать мальчика задержали до выяснения обстоятельств произошедшего.

Сам ребенок заявил, что мать оставила его в лесу за то, что он чуть не утопил собаку. Вопрос об избрании меры пресечения матери рассматривает Преображенский суд Москвы.

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