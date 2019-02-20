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12:05

Покушение на убийство. Суд изберет меру пресечения для матери потерявшегося в лесу ребенка

суды

12:05

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Фото: СК РФ

Преображенский суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения матери 6-летнего ребенка, который всю ночь провел на территории столичного заповедника "Лосиный остров", сообщает пресс-служба СК.

Уголовное дело расследуется по статье "Покушение на убийство". Следователи осмотрели мешок со скотчем, в котором обнаружили детскую варежку.

Фото: СК РФ

Кроме того, осматривая автомобиль женщины, следователи изъяли три рулона скотча и нож-открывалку-штопор. Назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Накануне стало известно, что шестилетний мальчик провел ночь в парке "Лосиный остров". Рано утром 18 февраля мать ребенка обратилась в полицию и заявила о его пропаже. Она пояснила, что вечером в воскресенье с ребенком ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров". Мальчик якобы сам попросил погулять, но, едва выйдя на улицу, сбежал и не вернулся. До пяти утра мать не обращалась к правоохранителям, якобы в надежде самостоятельно отыскать беглеца.

К утру шестилетний мальчик каким-то чудом сам вышел к заправке на МКАД, где его заметили взрослые, которые позвонили в экстренные службы. Осмотревшие ребенка медики диагностировали у него переохлаждение второй степени и приняли решение о госпитализации. По факту пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело, а мать мальчика задержали до выяснения обстоятельств произошедшего.

Сам малыш заявил, что мать оставила его в лесу за то, что он чуть не утопил собаку. После ночи, проведенной на морозе, мальчик ел с аппетитом, пожаловавшись, что мама не кормила его последние сутки. Как стало известно во вторник, 19 февраля, подобные слухи могут быть вовсе не спекуляциями. Следователи подозревают, что мать ночевавшего в парке ребенка могла специально оставить его там.

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суды

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