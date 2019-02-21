СК уверен в намерении матери убить оставленного в "Лосином острове" мальчика

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Мать шестилетнего ребенка, который провел ночь в парке "Лосиный остров", намеренно оставила его умирать. В этом убежден старший помощник председателя СК России, генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров, передает РИА Новости.

Своим мнением представитель ведомства поделился во время заседания президиума Общественного совета при МВД РФ. Он добавил, что уровень агрессии в обществе растет из-за соцсетей и телевидения.

Мальчик потерялся вечером 17 февраля. Со слов его матери Надежды Куликовой, ребенок сам убежал и не вернулся. По версии СК, женщина на протяжении нескольких часов не обращалась за помощью, в то время как ее сын пытался найти выход из леса.

Утром следующего дня мальчик вышел к заправке в столичном районе Гольяново, где его заметил проезжавший мимо водитель. На голове замерзшего ребенка был мешок из-под сахара. Позже следователи нашли в машине матери нож и три рулона скотча.

Мать мальчика задержали 18 февраля. Спустя два дня ей продлили срок задержания на 72 часа.

Сам ребенок рассказал, что мама отвезла его в лес в качестве наказания за его попытку убить собаку. Подробности этой истории телеканалу Москва 24 рассказали друзья семьи. Между тем, воспитатели описывают мальчика как веселого ребенка, который никому не причинял зла.

