СК уверен в намерении матери убить оставленного в "Лосином острове" мальчика

Мать шестилетнего ребенка, который провел ночь в парке "Лосиный остров", намеренно оставила его умирать. В этом убежден старший помощник председателя СК России, генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров, передает РИА Новости.
Своим мнением представитель ведомства поделился во время заседания президиума Общественного совета при МВД РФ. Он добавил, что уровень агрессии в обществе растет из-за соцсетей и телевидения.
Мальчик потерялся вечером 17 февраля. Со слов его матери Надежды Куликовой, ребенок сам убежал и не вернулся. По версии СК, женщина на протяжении нескольких часов не обращалась за помощью, в то время как ее сын пытался найти выход из леса.
Утром следующего дня мальчик вышел к заправке в столичном районе Гольяново, где его заметил проезжавший мимо водитель. На голове замерзшего ребенка был мешок из-под сахара. Позже следователи нашли в машине матери нож и три рулона скотча.
Мать мальчика задержали 18 февраля. Спустя два дня ей продлили срок задержания на 72 часа.
Сам ребенок рассказал, что мама отвезла его в лес в качестве наказания за его попытку убить собаку. Подробности этой истории телеканалу Москва 24 рассказали друзья семьи. Между тем, воспитатели описывают мальчика как веселого ребенка, который никому не причинял зла.
Мать мальчика, который провел ночь в лесу, подозревают в попытке убийства
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