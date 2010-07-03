"Склонен к обману": оставленного в "Лосином острове" ребенка проверят психологи

Фото: телеграмм канал 112

Сына Надежды Куликовой, которого она, по версии следствия, оставила на ночь в заповеднике "Лосиный остров", направили в институт имени Сербского, чтобы провести психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Владимира Селина.

"В данный момент мальчик находится на психолого-психиатрической экспертизе. По словам врачей, ребенок склонен к фантазированию и обману", – сказал Селин.

Ранее в четверг Мосгорсуд признал законным решение об аресте Куликовой. Суд не нашел убедительными доводы защиты о необходимости избрания Куликовой более мягкой меры пресечения. Женщину обвиняют в покушении на убийство.

18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. В заявлении говорилось, что вечером 17 февраля женщина ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе заехала туда. Ребенок убежал и не вернулся.

Позже ребенка обнаружили на автозаправочной станции. На голове мальчика был мешок из-под сахара, примотанный скотчем. Мать ребенка доставили в следственные органы для допроса.

Сам мальчик считает, что за попытку убить собаку мать отвела его в лес, привязала к дереву и одела на голову мешок. Но ему удалось освободиться. Про мешок на голове говорили и взрослые, нашедшие ребенка на следующий день.