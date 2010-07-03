Столичные власти рассказали о состоянии брошенного в "Лосином острове" мальчика

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Малолетний мальчик, которого мать оставила на ночь в столичном парке "Лосиный остров" в феврале этого года, поддерживает контакт с бабушкой, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.

"За время пребывания ребенка в учреждении (Центр содействия семейному воспитанию. – Прим. ред.) поддерживается контакт с бабушкой, которая интересуется жизнью ребенка, передает подарки и гостинцы для мальчика, общается со специалистами Центра содействия семейному воспитанию", – сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе отметили, что вопрос жизнеустройства ребенка решат после окончания следственных мероприятий.

Как уточняется, ребенок проживает в семейной группе центра, где созданы условия для игр и отдыха.

Ребенок гуляет, занимается с педагогом-психологом, логопедом и дефектологом. Также мальчик посещает различные кружки и спортивные секции.

"Очевидна положительная динамика в эмоциональном состоянии, формировании социально-бытовых навыков", – добавил собеседник агентства.

15 сентября стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза установила психические отклонения у матери мальчика Надежды Куликовой.

Экспертизу проводили в институте имени Сербского. После ее проведения женщину поместили в психиатрическое отделение больницы при СИЗО "Бутырка".

18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. В заявлении говорилось, что вечером 17 февраля женщина ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе заехала туда. Ребенок убежал и не вернулся.

Позже ребенка обнаружили на автозаправочной станции. На голове мальчика был мешок из-под сахара, примотанный скотчем. Сам мальчик заявил, что мама отвезла его в лес, желая наказать за попытку убийства собаки.

22 февраля мать ребенка арестовали на два месяца. Ей предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство". Позже Мосгорсуд признал арест законным.

