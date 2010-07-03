Столичные власти рассказали о состоянии брошенного в "Лосином острове" мальчика

14:06
14:06
Поделиться в социальных сетях:
Фото: телеграмм-канал 112
Малолетний мальчик, которого мать оставила на ночь в столичном парке "Лосиный остров" в феврале этого года, поддерживает контакт с бабушкой, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.
"За время пребывания ребенка в учреждении (Центр содействия семейному воспитанию. – Прим. ред.) поддерживается контакт с бабушкой, которая интересуется жизнью ребенка, передает подарки и гостинцы для мальчика, общается со специалистами Центра содействия семейному воспитанию", – сказал собеседник агентства.
Также в пресс-службе отметили, что вопрос жизнеустройства ребенка решат после окончания следственных мероприятий.
Как уточняется, ребенок проживает в семейной группе центра, где созданы условия для игр и отдыха.
Ребенок гуляет, занимается с педагогом-психологом, логопедом и дефектологом. Также мальчик посещает различные кружки и спортивные секции.
"Очевидна положительная динамика в эмоциональном состоянии, формировании социально-бытовых навыков", – добавил собеседник агентства.
15 сентября стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза установила психические отклонения у матери мальчика Надежды Куликовой.
Экспертизу проводили в институте имени Сербского. После ее проведения женщину поместили в психиатрическое отделение больницы при СИЗО "Бутырка".
18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. В заявлении говорилось, что вечером 17 февраля женщина ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе заехала туда. Ребенок убежал и не вернулся.
Позже ребенка обнаружили на автозаправочной станции. На голове мальчика был мешок из-под сахара, примотанный скотчем. Сам мальчик заявил, что мама отвезла его в лес, желая наказать за попытку убийства собаки.
22 февраля мать ребенка арестовали на два месяца. Ей предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство". Позже Мосгорсуд признал арест законным.
Оставленного в парке "Лосиный остров" мальчика выписали из больницы
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: