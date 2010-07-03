Бросившую сына в парке "Лосиный остров" мать признали невменяемой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке "Лосиный остров" в феврале этого года. Об этом сообщает ТАСС.

"Экспертное заключение говорит, что у нее были выявлены психические отклонения на момент совершения преступления", – сказал собеседник агентства.

Психолого-психиатрическая экспертиза проведена в институте имени Сербского. После его проведения женщину поместили в психиатрическое отделение больницы при СИЗО "Бутырка".

18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. В заявлении говорилось, что вечером 17 февраля женщина ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе заехала туда. Ребенок убежал и не вернулся.

Позже ребенка обнаружили на автозаправочной станции. На голове мальчика был мешок из-под сахара, примотанный скотчем. Сам мальчик заявил, что мама отвезла его в лес, желая наказать за попытку убийства собаки.

22 февраля мать ребенка арестовали на два месяца. Ей предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство". Позже Мосгорсуд признал арест законным.

