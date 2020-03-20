СК начал проверку по делу о двухлетнем мальчике, оставленном в съемной квартире

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственный комитет начал проверку по делу о двухлетнем мальчике, которого оставили одного в съемной квартире в Серпухове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК по Московской области.

Ребенка обнаружил арендодатель, который сдавал жилье молодой семье. Он находился один в квартире и смотрел мультики. Арендодатель немедленно обратился в правоохранительные органы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова отметила, что в настоящий момент установлена личность матери ребенка. Ею является 22-летняя жительница Магадана.

"Мальчик помещен в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – уточнила Петрова.

Ранее гособвинение запросило наказание для женщины, которая оставила 6-летнего сына на ночь в национальном парке "Лосиный остров". Судебное заседание было решено отложить до 31 марта 2020 года.

Кроме того, 14 февраля Дорогомиловский суд Москвы арестовал женщину, которая оставила младенца в подземном переходе у метро "Парк Победы".