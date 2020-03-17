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Москва 24

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Общество

14:12

Опеку над найденной с мертвой матерью девочкой могут получить родственники

общество дети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Опеку над девочкой, которую нашли в столичной квартире рядом с мертвой матерью, могут получить ее родственники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты.

"Наши специалисты незамедлительно связались с родственниками погибшей женщины. Сейчас решается вопрос об оформлении малышки под опеку ближайших родственников", – рассказали в ведомстве.

При необходимости специалисты соцзащиты помогут в оформлении документов и окажут социальную поддержку.

В департаменте рассказали, что семья ребенка на учете в учреждении соцзащиты не состояла и за социальной помощью не обращалась. Сейчас ребенок находится в больнице. В ближайшее время ее выпишут.

Ранее стало известно, что двухлетний ребенок просидел двое суток в квартире на Партизанской улице с телом умершей матери.

СК РФ выясняет обстоятельства происшествия. Известно, что в квартире также находился сожитель потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения.

Проводятся проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза. По их итогам будет принято процессуальное решение. По некоторым данным, погибшая недавно перенесла операцию на сердце, вероятно, ее смерть не носит криминального характера.

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