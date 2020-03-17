Найденная рядом с мертвой матерью девочка находится в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Девочка, которую нашли в столичной квартире рядом с мертвой матерью, находится в больнице. Об этом рассказала детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Ребенку ничего не угрожает, передает "Вечерняя Москва". По словам Ярославской, причина смерти матери устанавливается, она неоднозначна.

"Ситуация и судьба девочки находится под контролем", – заключила омбудсмен.

Ранее стало известно, что двухлетний ребенок просидел двое суток в квартире на Партизанской улице с телом умершей матери. Девочку осмотрели врачи и передали тете.

СК РФ выясняет обстоятельства происшествия. Известно, что в квартире также находился сожитель потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения.

Проводятся проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза. По их итогам будет принято процессуальное решение.