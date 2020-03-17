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Москва 24

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Происшествия

08:18

СК возбудил дело после инцидента с сухим льдом на детском празднике

происшествия

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

В столице возбудили уголовное дело после инцидента с сухим льдом на детском празднике, в результате которого ребенок получил ожог. Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила старший помощник главы ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

"По данным следствия, 14 марта аниматор при проведении детского праздника использовала сухой лед и кипяток, в результате чего четырехлетний мальчик получил ожоги. Ребенок был госпитализирован в одну из столичных больниц", – рассказала Иванова.

По ее словам, на данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. После получения всех необходимых медицинских документов назначат и проведут судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что столичные следователи начали доследственную проверку информации СМИ, согласно которой ребенок получил ожоги после того, как на него вылили сухой лед. Как сообщалось, аниматор во время празднования дня рождения ребенка начала выливать сухой лед имениннику на голову. Ребенок получил серьезные ожоги.

Бывший работодатель аниматора, устроившей фокус с сухим льдом, рассказала Москве 24 о коллеге. Она пояснила, что перестала сотрудничать с женщиной больше года, потому что перестало устраивать качество ее работы.

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