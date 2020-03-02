В Госдуме допустили возможность регулирования продажи сухого льда после ЧП в бассейне

15:56
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Николай Говорин допустил возможность обсудить законодательное регулирование продажи сухого льда. По словам депутата, эта тема требует серьезного обсуждения с экспертами.
"Нужно выяснить, почему люди гибнут, обсудить с экспертами для того, чтобы найти какой-нибудь выход и не допускать подобного. И потом выйти на какую-то законодательную инициативу", – сказал депутат.
При этом Говорин отметил, что предстоит выбрать форму, в которой предстанет новая норма. "Может, это будет не законопроект, а постановление правительства", – добавил депутат.
Ранее стало известно, что в Москве на вечеринке блогера Екатерины Диденко в столичной бане погибли три человека. ЧП произошло во время празднования дня рождения блогера-миллионника, которая позиционирует себя как "аптечный ревизорро". Жертвами трагедии стали муж Екатерины и ее друзья.
Как сообщают СМИ, участники вечеринки засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда и не учли, что при взаимодействии с водой он выделяет отравляющий углекислый газ. В итоге им надышались пострадавшие. Известно, что сухой лед купил муж именинницы Валентин Диденко, чтобы обеспечить наличие на вечеринке "эффектного пара".
Позже появилась информация о том, что мужа предупреждали об опасности затеи. Сама Екатерина Диденко после трагедии продолжила записывать Stories, в которых делилась с подписчиками своими переживаниями. Часть пользователей Instagram начали травить блогера, другие же выступили в защиту девушки, предположив, что таким образом она переживает стрессовую ситуацию.
Уголовное дело возбудили по факту трагедии в банном комплексе в Москве
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