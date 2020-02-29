Врач объяснил, почему люди погибли в бассейне из-за сухого льда

13:02
Фото: телеграм-канал Mash
Врач высшей категории Надежда Чернышова рассказала, почему в банном комплексе три человека погибли и еще несколько пострадали, прыгнув в бассейн, в котором был сухой лед.
ЧП произошло на дне рождения популярного блогера Екатерины Диденко. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, и после бани гости стали прыгать туда.
"В теплую воду, раз они сидели в бассейне, кинули лед. Он в одну секунду начал испаряться. Но в отличие от водяного пара, не поднялся наверх, а наоборот, внизу, над водой, начал вытеснять кислород. Люди были в воде. Они начали вместо воздуха вдыхать, фактически, чистый углекислый газ", – предположила врач в беседе с телеканалом "Звезда".
Чернышова отметила, что сухой лед – это твердый углекислый газ, который сгущают на специальном оборудовании, а его особенность в том, что он, минуя жидкость, переходит в газообразную форму.
Она отметила, что испарение углекислого газа не представляет опасности, если его концентрация невелика, а помещение имеет хорошую вентиляцию. При этом врач предупредила, что бассейн – самая неблагоприятная среда для использования сухого льда, так как в этом случае углекислый газ опускается к поверхности воды, люди его вдыхают, не получают кислород и быстро теряют сознание.
28 февраля в банном комплексе "Девятый вал" на Коломенском проезде блогер-миллионник Екатерина Диденко, более известная как "аптечный ревизорро", отмечала свое 29-летие. Во время торжества, как говорят СМИ, муж именинницы Валентин купил сухой лед, чтобы он превратился "в эффектный пар". Участники вечеринки засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда и не учли, что при взаимодействии с водой он выделяет углекислый газ – именно им надышались пострадавшие.погибли на месте – 25-летняя женщина и мужчина в возрасте около 30 лет, еще один скончался позднее в реанимации – муж Диденко Валентин.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек. Глава СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя столичного главка Андрею Стрижову взять под личный контроль расследование ЧП.
Блогер Диденко подтвердила смерть мужа после ЧП в банном комплексе
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