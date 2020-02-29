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Происшествия

10:48

Блогер подтвердила смерть мужа после ЧП в банном комплексе

происшествия

Блогер Диденко подтвердила смерть мужа после ЧП в банном комплексе

Блогер Екатерина Диденко подтвердила смерть супруга после ЧП в банном комплексе, где они праздновали день рождения. Об этом она рассказала в Stories в своем Instagram.

По словам девушки, ее мужа нет в живых. Она добавила, что погибли также двое ее друзей.

Диденко объяснила, что подписала документ о неразглашении, поэтому не может предоставить больше информации. Известно, что у супругов есть двое детей – сын и дочь.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве, расследование дела началось по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По сведениям следствия, 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения.

"В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную помощь медицинскую, скончался", – констатировали в СК.

Сотрудников комплекса допросили. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее говорилось, что инцидент случился после того, как в бассейн банного комплекса "Девятый вал" засыпали 25 килограммов сухого льда. Участники вечеринки не учли, что при взаимодействии с водой он выделяет отравляющий углекислый газ – им надышались пострадавшие.

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