Смертельная вечеринка. Что известно о ЧП в банном комплексе

Три человека погибли и несколько пострадали в банном клубе после того, как в бассейн, где они купались, попал сухой лед. По предварительным данным, они получили химические ожоги. ЧП произошло во время празднования дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко, которая позиционирует себя как "аптечный ревизорро". Что известно о трагедии – в материале Москвы 24.

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Что произошло

Блогер Екатерина Диденко отмечала свое 29-летие в банном комплексе "Девятый вал" на Коломенском проезде. Праздник закончился трагедией: два человека погибли на месте от химических ожогов – 25-летняя женщина и мужчина в возрасте около 30 лет. Остальных госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, участники вечеринки засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда и не учли, что при взаимодействии с водой он выделяет отравляющий углекислый газ – именно им надышались пострадавшие. Якобы сухой лед купил муж именинницы, чтобы он превратился "в эффектный пар", уточняют источники.

"Бассейн показался теплым. Заказали 25 килограммов льда. Засыпали в бассейн. После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы", – рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Видео: соцсети



Екатерина Диденко блогер "Я жива, нахожусь под дверями реанимации. Кто умер, я не знаю. Валя (муж Диденко. – Прим. ред.) в реанимации, в каком состоянии, не знаю

Фото: соцсети

Сообщалось, что среди погибших – именинница Екатерина Диденко, однако она опровергла сообщения СМИ, заявив, что жива.

Позднее источник источник в правоохранительных органах сообщил Агентству "Москва", что муж Диденко скончался.

"Скончался муж девушки, чей день рождения отмечала компания. Пострадали семь человек", – сказал источник.

Блогер Екатерина Диденко подтвердила гибель мужа Валентина от отравления газом.

"Вали больше нет с нами, а еще Наташи и Юры", – сообщила она на своей странице в Instagram.

Врач высшей категории Надежда Чернышова рассказала, почему погибли люди. По словам специалисты, в теплую воду кинули лед, который в одну секунду начал испаряться.

"Но, в отличие от водяного пара, не поднялся наверх, а наоборот, внизу, над водой, начал вытеснять кислород. Люди были в воде. Они начали вместо воздуха вдыхать, фактически, чистый углекислый газ", – предположила врач.

По ее словам, испарение углекислого газа не представляет опасности, если его концентрация невелика, а помещение имеет хорошую вентиляцию. При этом врач предупредила, что бассейн – самая неблагоприятная среда для использования сухого льда, так как в этом случае углекислый газ опускается к поверхности воды, люди его вдыхают, не получают кислород и быстро теряют сознание.

Видео: телеграм-канал Mash

Очевидцы

В диспетчерской скорой помощи заявили, что среди пострадавших находится мужчина, которого вытащили из бассейна первым, сообщает телеканал "360".



Люди начали синеть. Повезло тому, кого вытащили первым. Еще двух мужчин и женщину сейчас откачивают

Кроме того, по словам источника, на вечеринке была беременная девушка, о ее состоянии пока неизвестно.

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В свою очередь, очевидец телеграм-канала Life Shot Сергей рассказал, что людей из банного комплекса выносили накрытыми и было сложно определить, насколько масштабы ЧП.



Сергей очевидец "Человек накрытый был, раздетый. Выносили его, руки были в разные стороны. Быстро погрузили и увезли. Дышал он сам или нет не знаю, на лице у него была "груша"



Очевидец отметил, что проблем с "Девятым валом" у местных жителей не было: репутация у заведения была нормальная.

Уголовное дело

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", – сказала Иванова.

По словам представителя ведомства, на месте работают следователи для выяснения всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя московского главка СК Андрею Стрижову взять под личный контроль расследование ЧП.