По факту ЧП в банном клубе в Москве возбудили уголовное дело

Фото: Агентство "Москва"

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" после ЧП в банном комплексе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – заявила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в пятницу, 28 февраля. Два человека погибли в банном клубе на юге столицы из-за падения в бассейн с сухим льдом. Еще два человека были госпитализированы, как сообщает источник информагентства в экстренных службах столицы.

В банном комплексе отмечала день рождения популярный блогер-миллионник Екатерина Диденко, более известная как "аптечный РЕВИЗОРРО". Сообщается, что в бассейн кинули более 30 килограммов сухого льда. Прыгнувшие в бассейн получили химические ожоги и пострадали в результате реакции на вещество.

Сама Диденко опровергла сообщения СМИ о своей гибели. Блогер сообщила в Instagram, что ее муж находится в реанимации, а кто погиб – не знает.

